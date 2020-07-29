Белоруссия усилит контроль на границе после задержания наёмников. Послов России и Украины вызвали в МИД

Министерство иностранных дел Белоруссии пригласит на беседу послов России и Украины в связи с задержанием в республике 32 граждан России. Об этом 29 июля рассказал госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков в эфире телеканала СТВ по итогам экстренного совещания с президентом.

«По имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», - пояснил Равков

