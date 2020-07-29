Белоруссия усилит контроль на границе после задержания наёмников. Послов России и Украины вызвали в МИД
Министерство иностранных дел Белоруссии пригласит на беседу послов России и Украины в связи с задержанием в республике 32 граждан России. Об этом 29 июля рассказал госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков в эфире телеканала СТВ по итогам экстренного совещания с президентом.
«По имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», - пояснил Равков
Также принято решение усилить оперативное прикрытие белорусской границы, в том числе, с Россией, отметил госсекретарь Совбеза.
Как ранее писала «Фонтанка», десант наемников, задержанный в Белоруссии перед президентскими выборами, связан с ЧВК Вагнера и конфликтом на юго-востоке Украины. Часть попавших в руки правоохранительных органов Белоруссии россиян воевала в Донбассе на стороне ДНР.
Ночью 29 июля в санатории под Минском задержали 32 человека по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. Частные военные компании в Белоруссии и России запрещены. По официальной версии, наемники приехали дестабилизировать обстановку перед выборами президента, назначенными на 9 августа.