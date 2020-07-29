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29.07.2020 12:11
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В ВОЗ опровергли появление более опасной вьетнамской формы коронавируса

Всемирная организация здравоохранения опровергла заявления учёных из Вьетнама о том, что причиной вспышки COVID-19 в Дананге стал «более заразный» вид вируса.

«Нет никаких доказательств того, что наблюдаемые до сих пор мутации привели к увеличению или уменьшению вирулентности или тяжести болезни», — цитирует 29 июля заявление представителя Всемирной организации здравоохранения во Вьетнаме Кидуна Парка РБК.

По его словам, вирус в Дананге аналогичен выявляемому по всему миру. Он также подчеркнул, что поводов для беспокойства у властей Вьетнама нет.

При этом глава Минздрава страны Нгуен Тхань Лонг указал, что новый тип COVID-19 может быть «более заразным».

С начала пандемии во Вьетнаме было выявлено 446 случаев коронавируса.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
а ВОЗ - хорошая площадка для запуска глобальных медицинских фейков: разработал вирус с вакциной, создал проект, договорился с глобалистами, запустил в глобальные СМИ, заработал)))))
Gary
Некоторым уже скучно живется без сенсаций и потрясений
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