В ВОЗ опровергли появление более опасной вьетнамской формы коронавируса

Всемирная организация здравоохранения опровергла заявления учёных из Вьетнама о том, что причиной вспышки COVID-19 в Дананге стал «более заразный» вид вируса.

«Нет никаких доказательств того, что наблюдаемые до сих пор мутации привели к увеличению или уменьшению вирулентности или тяжести болезни», — цитирует 29 июля заявление представителя Всемирной организации здравоохранения во Вьетнаме Кидуна Парка РБК.

По его словам, вирус в Дананге аналогичен выявляемому по всему миру. Он также подчеркнул, что поводов для беспокойства у властей Вьетнама нет.