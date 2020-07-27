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27.07.2020 13:45
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Во Вьетнаме выявили «более заразный» вид коронавируса. Из Дананга вывозят 80 тысяч туристов

Вьетнамские ученые настаивают, что вспышка COVID-19 в стране вызвана новым типом вируса, который распространяется быстрее.

«Анализ генома показал, что это новый тип COVID-19, который является более заразным», — сообщается 27 июля на сайте правительства Вьетнама.

Ученые указывают, что вирус более агрессивен и способен быстрее вызывать переход к тяжелому состоянию. Из 4 заразившихся в городе Дананг двое уже подключены к ИВЛ.

Прибрежный город в центральной части страны закрыт. Из Дананга экстренно вывезут 80 тысяч туристов.

С начала пандемии во Вьетнаме было выявлено 420 случаев коронавируса.

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