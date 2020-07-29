Памфилова попросила партии не устраивать истерики из-за трехдневного голосования

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала политические партии не устраивать информационные истерики из-за введения многодневного голосования на выборах. Об этом она заявила в ходе заседания комиссии 29 июля, пишет ТАСС.

«Я абсолютно не понимаю такой информационной истерики по этому поводу, что мол как так, какой ужас, разрешили голосовать три дня. Коллеги, развожу руками от удивления. У нас половина стран Европы постоянно проводят выборы, да и во многих странах не только на протяжении трех дней», — цитирует информагентство Памфилову.