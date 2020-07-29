Памфилова попросила партии не устраивать истерики из-за трехдневного голосования
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала политические партии не устраивать информационные истерики из-за введения многодневного голосования на выборах. Об этом она заявила в ходе заседания комиссии 29 июля, пишет ТАСС.
«Я абсолютно не понимаю такой информационной истерики по этому поводу, что мол как так, какой ужас, разрешили голосовать три дня. Коллеги, развожу руками от удивления. У нас половина стран Европы постоянно проводят выборы, да и во многих странах не только на протяжении трех дней», — цитирует информагентство Памфилову.
Также она попросила партии «не прикрывать свою политическую немощь своим неумением привлечь сторонников». По мнению главы ЦИК, на выборах созданы максимально удобные условия, чтобы кандидаты и партии не сомневались в достоверности результата.
Напомним, ранее Госдума приняла закон о многодневном голосовании. Кроме того, теперь наблюдателей ограничили своими «родными» регионами, соответственно, практика, когда независимые наблюдатели приезжают на выборы в другие регионы, будет прекращена. Эксперты резюмировали, что нововведение упрощает фальсификацию выборов. Как именно будет обеспечиваться контроль за избирательной документацией, Центризбиркому предстоит описать в инструкциях.