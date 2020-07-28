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28.07.2020 17:35
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Коронавирус нашли у работников центра «Сириус» в Сочи. Туда приезжают дети со всей страны

Коронавирус обнаружили у сотрудников образовательного центра «Сириус» в Сочи. Как 28 июля сообщает Interfax, речь идёт о двух специалистах «административного и инженерного подразделений».

В пресс-центре «Сириуса» подчеркнули, что заразившиеся «не контактировали с участниками образовательных программ, даже через третьи руки». Сейчас в места, где появляются дети, может попасть только персонал, который прошёл двухнедельную изоляцию. У кураторов, педагогов и других работников берут тесты на COVID-19 и ежедневно измеряют температуру. Продукты и другие вещи доходят до учеников после санобработки. При этом о том, чтобы на коронавирус на всякий случай проверяли детей, информации нет.

В открытом в 2015 году центре принимают школьников со всей России от 10 до 17 лет. Претенденты должны проявить себя в науке, литературе, спорте или искусстве. Каждый месяц площадка принимает до 800 детей.

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