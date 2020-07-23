Беглов осудил «ретивость» чиновников и назвал «непродуманным» документ, вызвавший панику в учреждениях культуры

«Обнаружил очень вольную интерпретацию моего распоряжения о сокращении штатной численности бюджетных организаций, — поделился губернатор. — В первую очередь речь шла о снижении количества чиновников и управленцев».

На странице губернатора Петербурга Александра Беглова во «ВКонтакте» 23 июля появилась отповедь неназванным чиновникам, «проявившим неуместную ретивость» и «выпустившим скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения».

«Если руководство организации сочтет необходимым сократить какую-то ставку, то подготовить обоснование для этого сокращения и информировать об этом отраслевой комитет», — наказал он.



Следующий абзац обращения губернатора подводит к мысли, что, скорее всего, имеется в виду вчерашнее письмо, разосланное комитетом по культуре в подведомственные учреждения — и взаправду вызвавшее бурю негодования в соцсетях: «Мы знаем, какая огромная нагрузка лежит на плечах работников учреждений культуры, — заверил градоначальник. — Поэтому руководители должны ответственно подойти к подготовке предложений. В соответствии со сложившейся экономической ситуацией — оптимизация расходов необходима, но не за счёт качества работы».

