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23.07.2020 16:16
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Беглов осудил «ретивость» чиновников и назвал «непродуманным» документ, вызвавший панику в учреждениях культуры

На странице губернатора Петербурга Александра Беглова во «ВКонтакте» 23 июля появилась отповедь неназванным чиновникам, «проявившим неуместную ретивость» и «выпустившим скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения».

«Обнаружил очень вольную интерпретацию моего распоряжения о сокращении штатной численности бюджетных организаций, — поделился губернатор. — В первую очередь речь шла о снижении количества чиновников и управленцев».

Беглов подчеркнул, что задачей было — провести ревизию штатного расписания.

«Если руководство организации сочтет необходимым сократить какую-то ставку, то подготовить обоснование для этого сокращения и информировать об этом отраслевой комитет», — наказал он.

Следующий абзац обращения губернатора подводит к мысли, что, скорее всего, имеется в виду вчерашнее письмо, разосланное комитетом по культуре в подведомственные учреждения — и взаправду вызвавшее бурю негодования в соцсетях: «Мы знаем, какая огромная нагрузка лежит на плечах работников учреждений культуры, — заверил градоначальник. — Поэтому руководители должны ответственно подойти к подготовке предложений. В соответствии со сложившейся экономической ситуацией — оптимизация расходов необходима, но не за счёт качества работы».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

grannie
Подставляют нашего кролика роджера... "ОНО" даже не умеет распоряжения давать так, чтобы подчинённые с удовольствием не макнули его в лужу
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