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23.07.2020 07:29
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В США заявили, что прогресс в отношениях с Россией почти невозможен

Прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона практически невозможен в нынешней политической ситуации. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган во время заседания комитета сената по иностранным делам.

Отвечая на вопрос о причинах новых ограничительных мер, Биган сказал: «Шаги, предпринятые нами в отношении России недавно — это просто часть ответных мер против давней модели поведения России, которая делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими», - пишет 23 июля РБК.

Минфин США 15 июля ввел санкции в отношении физических и юридических лиц, якобы связанных с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Ограничения коснутся трех человек: Игоря Лавренкова, Михаила Потепкина и Андрея Манделя. Последние двое связаны, по версии американских властей, с компанией «М Инвест», зарегистрированной в Петербурге и Судане. Санкции вводятся также в отношении этой фирмы. Кроме неё, в списке MEROE GOLD CO. LTD (зарегистрирована в Судане), а также три компании из Гонконга — все они, уверены в Минфине США, связаны с Евгением Пригожиным.

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Комментарии (5)

Chinalove
Что? Теперь им запрещён въезд в США? Надо срочно вводить ответные меры - и запретить сотрудникам Минфина США въезжать в Россию! Уаха-ха-ха-ха!!!
Pilat
Переводя на русский - Россия не хочет быть вассалом США и за это мы будем её гнобить.
baddancer
Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами.
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