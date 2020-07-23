В США заявили, что прогресс в отношениях с Россией почти невозможен

Прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона практически невозможен в нынешней политической ситуации. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган во время заседания комитета сената по иностранным делам.



Отвечая на вопрос о причинах новых ограничительных мер, Биган сказал: «Шаги, предпринятые нами в отношении России недавно — это просто часть ответных мер против давней модели поведения России, которая делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими», - пишет 23 июля РБК.

