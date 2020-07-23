В США заявили, что прогресс в отношениях с Россией почти невозможен

Прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона практически невозможен в нынешней политической ситуации. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган во время заседания комитета сената по иностранным делам.
Отвечая на вопрос о причинах новых ограничительных мер, Биган сказал: «Шаги, предпринятые нами в отношении России недавно — это просто часть ответных мер против давней модели поведения России, которая делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими», - пишет 23 июля РБК.
Минфин США 15 июля ввел санкции в отношении физических и юридических лиц, якобы связанных с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Ограничения коснутся трех человек: Игоря Лавренкова, Михаила Потепкина и Андрея Манделя. Последние двое связаны, по версии американских властей, с компанией «М Инвест», зарегистрированной в Петербурге и Судане. Санкции вводятся также в отношении этой фирмы. Кроме неё, в списке MEROE GOLD CO. LTD (зарегистрирована в Судане), а также три компании из Гонконга — все они, уверены в Минфине США, связаны с Евгением Пригожиным.