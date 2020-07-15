Минфин США вводит новые санкции против людей и компаний, связанных с Пригожиным. Пострадают фирмы из Петербурга, Гонконга и Судана

Минфин США вводит санкции в отношении физических и юридических лиц, якобы связанных с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом 15 июля сообщается на сайте ведомства.



Ограничения коснутся трех человек: Игоря Лавренкова, Михаила Потепкина и Андрея Манделя. Последние двое связаны, по версии американских властей, с компанией «М Инвест», зарегистрированной в Петербурге и Судане. Санкции вводятся также в отношении этой фирмы. Кроме неё, в списке MEROE GOLD CO. LTD (зарегистрирована в Судане), а также три компании из Гонконга — все они, уверены в Минфине США, связаны с Евгением Пригожиным.

