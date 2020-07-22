Непогода в Санкт-Петербурге 22 июля оказалась не слишком разрушительной. Очевидцы сообщают только об одном случае, зато капитальном — перекрыта целая улица.

«На Институтском теперь нет проезда в обе стороны. Упавший столб с проводами и дерево перегородили дорогу», — пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях видно, что столб обломился и провода упали на землю.