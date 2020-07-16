Утром 16 июля на дорогах Петербурга автомобилисты врезались в столбы, переворачивали машины и сбивали «двухколесных». Не обошлось и без массовой аварии с каршерингом. Пробки же были обычные для буднего утра — 4 балла.

Самыми загруженными улицами Петербурга этим утром, по данным «Яндекс.Пробок», были Московское шоссе (5 баллов из центра и 6 баллов в центр), Невский проспект к Дворцовой площади и Витебский проспект в центр — по 5 баллов. Самой длинной пробкой традиционно отметилась КАД — на внешнем кольце собрался затор длиной 9,6 километра от Софийской улицы до Мурманского шоссе. Еще две пробки скопились на внутреннем кольце: в 6,5 километра от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса и в 2,8 километра от Горского шоссе до Комендантского проспекта.

В топ-5 утренних заторов также отметилась Планерная улица, где собралась 3-километровая пробка от Долгоозерной улицы до Приморского проспекта. А замыкает рейтинг Каменноостровский проспект, Троицкая площадь и Троицкий мост, там водителям пришлось постоять 2,7 километра от Левашовского проспекта до Дворцовой набережной. Автомобилисты утром четверга в Петербурге невзлюбили препятствия. В Выборгском районе города женщина на кроссовере Hyundai врезалась в столб, и машина опрокинулась набок. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что авария произошла в 9:48 у дома 19 по Институтскому проспекту. Данных о пострадавших пока не поступало. По словам участника группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Сергея, «пострадавшая без травм».

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что женщина выезжала с дворовой территории на Институтский проспект направо, но не выровнялась, а продолжила поворачивать прямо в бетонный столб. Тот сломался и повис на проводах, а «Хёндэ» от удара опрокинулся на левый бок. Рядом сразу же стали останавливаться очевидцы. Они, судя по всему, попытались сначала поставить машину на колеса, но в итоге оставили лежать до приезда экстренных служб.

Еще одному столбу досталось в Московском районе. Как сообщает портал «Мегаполис», на перекрестке Кубинской улицы и Ленинского проспекта женщина на автомобиле Ford Fusion выехала на тротуар и уткнулась «носом» машины в столб. Серьезных повреждений, судя по фото, ни автомобиль, ни столб не получили, о пострадавших не сообщается.

А в Центральном районе произошел еще один «перевертыш». Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, около 7:05 на пересечении Кирочной улицы и Суворовского проспекта столкнулись два автомобиля. От удара один из них опрокинулся. Машину поставили на колеса, пострадавших в аварии не было. На перекрестке Будапештской улицы и улицы Димитрова водитель автомобиля Renault каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» врезался в четыре припаркованных машины. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла около 5:40, серьезных травм в ней никто не получил. На пересечении дублера Петергофского шоссе и проспекта Кузнецова столкнулись мотоцикл и автомобиль KIA, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Денис. Водитель автомобиля поворачивал налево, мотоциклист ехал прямо, и в итоге оба встретились по касательной. Байкер, по словам Дениса, «в порядке, немного хромает».