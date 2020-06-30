«Фонтанка» показывает, как на Институтском дерево падало на машину с людьми
Момент с рухнувшим на дорогу деревом в Петербурге сняли камеры уличного наблюдения. Прибитый автомобиль неконтролируемо вынесло на тротуар, пассажиры безуспешно пытались вытащить водителя.
Записи с уличных камер оказались в распоряжении «Фонтанки». Днем 30 июня автомобиль Lada Vesta был выбран случайной жертвой дерева, упавшего под напором ветра.
Сильнее всего, судя по видео, досталось водительскому месту. Из-за полного отсутствия обзора машина стала неуправляемой и выехала на тротуар.
В месте падения дерева также оказались редкие пешеходы. Камера запечатлела минимум двух человек. Они не пострадали.
Как сообщала «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МЧС Петербурга, от падения дерева на Институтском проспекте, 18 травмы получили четыре человека.
Днем 30 июня штормовой ветер закрыл в Петербурге детские сады и скверы. Последствия стихии - в обзоре «Фонтанки».