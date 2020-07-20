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20.07.2020 15:49
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Путин приедет в Петербург на военно-морской парад

В Кремле подтвердили, что глава государства посетит Петербург в День Военно-морского флота.

«[Владимир] Путин приедет на главный парад ВМФ, который пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте», — цитирует 20 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

День Военно-морского флота в этом году отмечается в воскресенье, 26 июля. Вооруженные силы уже готовятся к торжественному параду.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заверил, что во время парадов постараются «исключить любые риски для здоровья». В Минобороны заявили, что в мероприятиях будет задействовано около двухсот боевых кораблей различных классов, свыше ста единиц боевой техники, до 80 воздушных судов и около 15 тысяч военнослужащих. Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В нем примут участие 46 кораблей, катеров и подводных лодок, более четырёх тысяч военнослужащих, а также 42 воздушных судна.

Подготовка в параду вызвала ограничения в движении транспорта и изменила график разводки мостов.

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