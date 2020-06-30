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30.06.2020 13:34
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«Исключить любые риски для здоровья». Шойгу рассказал о подготовке военно-морских парадов в эпоху пандемии

Министр обороны России сообщил, что в военно-морских парадах в День ВМФ РФ 26 июля примут участие две сотни кораблей, а также 15 тысяч военнослужащих. Особое внимание в этом году будет уделено безопасности участников из-за пандемии.

«Всего в торжествах будет задействовано порядка двухсот боевых кораблей различных классов, свыше ста единиц боевой техники, до 80 воздушных судов и около 15 тысяч военнослужащих», — заявил 30 июня Сергей Шойгу.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В нем примут участие 46 кораблей, катеров и подводных лодок, более четырёх тысяч военнослужащих, а также 42 воздушных судна.

Кроме того, мероприятия проведут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском Тартусе.

«Обращаю внимание всех должностных лиц на строгое соблюдение всего комплекса противоэпидемических мер, с тем чтобы исключить любые риски для здоровья участников парадов», — подчеркнул министр обороны.

В конце мая Шойгу пообещал, что в этом году военно-морской парад в Петербурге состоится. На День ВМФ России президент Владимир Путин перенес и дату проведения шествия Бессмертного полка.

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Комментарии (2)

Pensioneer
Парады нужно проводить вдоль границ недружественных нам стран, с показательными стрельбами...
lietuva
Очень рад , что и в этом году - военные корабли продемонстрируют мощь нашего Военно-Морского Флота . Я горжусь нашими адмиралами , офицерами , мичманами , старшинами и матросами . Страна может быть спокойна , когда на страже ее суверенитета - стоит такая силища .
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