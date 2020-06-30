«Исключить любые риски для здоровья». Шойгу рассказал о подготовке военно-морских парадов в эпоху пандемии

Министр обороны России сообщил, что в военно-морских парадах в День ВМФ РФ 26 июля примут участие две сотни кораблей, а также 15 тысяч военнослужащих. Особое внимание в этом году будет уделено безопасности участников из-за пандемии.

«Всего в торжествах будет задействовано порядка двухсот боевых кораблей различных классов, свыше ста единиц боевой техники, до 80 воздушных судов и около 15 тысяч военнослужащих», — заявил 30 июня Сергей Шойгу.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В нем примут участие 46 кораблей, катеров и подводных лодок, более четырёх тысяч военнослужащих, а также 42 воздушных судна.