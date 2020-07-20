Россиян, редко пользующихся автомобилями, предлагают освободить от транспортного налога

Тем автомобилистам, которые не ездят на машине шесть или более месяцев, хотят дать право не платить транспортный налог. Правда, для этого им придётся сдавать на хранение в ГИБДД регистрационные знаки.

Как пишут 20 июля «Ведомости», соответствующее предложение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву направил депутат от «Единой России», член комитета Госдумы по налогам Евгений Фёдоров. Таким образом, по его словам, граждане получат поддержку в период пандемии.

Председатель движения автомобилистов Виктор Похмелкин предлагает развить идею Фёдорова и встроить транспортный налог в стоимость бензина. Тогда платить его будут только те, кто действительно использует транспорт. Цены на бензин при этом ещё больше вырастут.