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18.07.2020 10:24
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За Петербург взялся Наливкин. Лжеминёры под именем выдуманного чиновника добились эвакуации сотен горожан

Выдуманный депутат Наливкин завоевал благосклонность среди лжеминёров. После рассылки сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в Петербурге проверяли суды, больницы, родильные дома и 75 станций метро.

Как 18 июля стало известно «Фонтанке», сообщение от анонимов около полудня накануне пришло с адреса электронной почты «nalivkinvitalik@yandex.ru». Впрочем, и от старых героев авторы не отказались — некоторые письма отправили из ящика «mr.malofeev@secmail.pro». Именем православного мецената и требованием с него биткоинов авторы подобных текстов прикрываются с ноября 2019 года.

В пятницу из четырёх зданий судов и 34 медицинских учреждений оперативники эвакуировали 170 человек. Информация об опасных предметах внутри не подтвердилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Специалисты пытаются понять, кто устроил рассылку под именем персонажа сатирических YouTube-роликов, чиновника Виталия Наливкина.

Накануне заявления лжеминёров также задержали полдесятка вылетов в Пулково. Полиция и служба авиационной безопасности проверяла терминал и самолёты «Уральских авиалиний», S7, «России» и «Победы». Из-за угроз поиски опасных предметов проходили и 14 июля.

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Комментарии (3)

Чёрт Опасный
Специалисты пытаются понять... точно пытаются?
Это который уже месяц длится?
syshsun
Не надо ничего возбуждать.Какие уголовные дела.Ну шутят ребята.
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