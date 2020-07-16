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16.07.2020 19:17
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Реконструкция КАД на сутки перекроет съезд на развязке с Парашютной

На развязке кольцевой автодороги Петербурга с Парашютной улицей утром 17 июля полностью перекроют съезд №2. В рамках реконструкции северного участка там проведут дорожно-строительные работы.

Как сообщает 16 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8:00 17 июля до 8:00 18 июля будет полностью закрыт для движения транспорта съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу в Петербург. Ограничения вводятся для укладки верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Работы выполняет АО «ВАД».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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