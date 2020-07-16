На развязке кольцевой автодороги Петербурга с Парашютной улицей утром 17 июля полностью перекроют съезд №2. В рамках реконструкции северного участка там проведут дорожно-строительные работы.
Как сообщает 16 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8:00 17 июля до 8:00 18 июля будет полностью закрыт для движения транспорта съезд с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу в Петербург. Ограничения вводятся для укладки верхнего слоя дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.
Работы выполняет АО «ВАД».