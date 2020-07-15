ЗакС дополнил помощь бизнесу квартальной налоговой льготой. Но с двумя условиями

В Петербурге владельцам коммерческой недвижимости, которые вдвое сократят арендную плату, во втором квартале года снизят налог на имущество. Соответствующую поправку городской парламент принял на заседании Заксобрания 15 июля. Трансляция мероприятия ведется на сайте Мариинского дворца.

Поправку внесли в закон о налогах и сборах. Она подразумевает, что собственники коммерческой недвижимости, площадь которой не менее 1000 кв. м, могут получить льготу — сокращение на 50 % налога на имущество во втором квартале года.