ЗакС дополнил помощь бизнесу квартальной налоговой льготой. Но с двумя условиями
В Петербурге владельцам коммерческой недвижимости, которые вдвое сократят арендную плату, во втором квартале года снизят налог на имущество. Соответствующую поправку городской парламент принял на заседании Заксобрания 15 июля. Трансляция мероприятия ведется на сайте Мариинского дворца.
Поправку внесли в закон о налогах и сборах. Она подразумевает, что собственники коммерческой недвижимости, площадь которой не менее 1000 кв. м, могут получить льготу — сокращение на
Претенденты должны выполнить два условия: снизить на срок от 3 месяцев арендную плату наиболее пострадавшему от COVID-19 малому и среднему бизнесу на сумму не менее половины налога, который подлежит уплате в городской бюджет. А также сохранить зарплату работников не менее установленного в Петербурге на 2020 год МРОТ.
При этом парламент отклонил похожую поправку депутатов Оксаны Дмитриевой, Михаила Амосова и Сергея Трохманенко, которые предложили снизить налог на имущество компаниям, отменившим арендную плату пострадавшему от коронавируса малому бизнесу.