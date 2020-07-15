Жители Баку устроили стихийный митинг в поддержку армии Азербайджана. Демонстранты пытались прорваться в парламент
Жители Баку собрались на несанкционированный властями митинг в поддержку армии Азербайджана, которая участвует в конфликте на границе с Арменией. Люди провели шествие по улицам столицы и собрались в центре города, передает 15 июля РИА Новости.
По оценкам журналистов, на митинг вышло несколько тысяч человек, которые по Приморскому бульвару направились в верхнюю часть города, размахивая национальными флагами и выкрикивая лозунги «Карабах наш!», «Слава армии», «Солдаты вперед». Полиция сопровождала митингующих, но не вмешивалась. Спустя несколько часов с начала стихийного митинга многочисленная толпа собралась на улицах Парламента, Низами и Лермонтова в центре Баку. Полиция организовала кордоны, чтобы не допустить притока людей к зданиям парламента, администрации президента и Минобороны.
Massive protest in Baku tonight with protestors wanting Azerbaijan to take action against Armenia after 3 days of clashes at the border #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/nEQt42xkCm— CNW (@ConflictsW) July 14, 2020
По данным РИА Новости, некоторые демонстранты попытались ворваться в здание парламента, но их разогнали полицейские с помощью водометов. Между тем, по информации Telegram-канала информационного портала «Инфотека24», попытка прорыва была удачной и протестующие вошли в здание парламента, а уже вслед направились полицейские.
Боевые столкновения на границе Армении и Азербайджана продолжаются с 12 июня в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с Грузией. Они находятся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. Стороны перекладывают вину за артобстрелы друг на друга. Азербайджан заявил об 11 погибших военных, включая генерала. Армения предоставила данные о гибели двух офицеров и пяти солдат.
МИД России 13 июля выразил серьезную озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвал противоборствующие стороны к сдержанности. Организация Договора о коллективной безопасности созвала экстренное заседание.