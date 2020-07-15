Жители Баку собрались на несанкционированный властями митинг в поддержку армии Азербайджана, которая участвует в конфликте на границе с Арменией. Люди провели шествие по улицам столицы и собрались в центре города, передает 15 июля РИА Новости.



По оценкам журналистов, на митинг вышло несколько тысяч человек, которые по Приморскому бульвару направились в верхнюю часть города, размахивая национальными флагами и выкрикивая лозунги «Карабах наш!», «Слава армии», «Солдаты вперед». Полиция сопровождала митингующих, но не вмешивалась. Спустя несколько часов с начала стихийного митинга многочисленная толпа собралась на улицах Парламента, Низами и Лермонтова в центре Баку. Полиция организовала кордоны, чтобы не допустить притока людей к зданиям парламента, администрации президента и Минобороны.