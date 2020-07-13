«Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию». МИД России обратился к Армении и Азербайджану

Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших в ходе конфликта, а также заявило о готовности оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации.

МИД России 13 июля выразил серьезную озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвал противоборствующие стороны к сдержанности, следует из заявления российского внешнеполитического ведомства.

Отношения между Баку и Ереваном обострились после столкновений на границе двух стран. «В ночь на 13 июля на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки, точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника», — сообщило 13 июля Министерство обороны Азербайджана на своем сайте, опубликовав также видео удара.



В Минобороны Армении изложили свою версию случившегося, указав, что «всю ответственность за потери азербайджанской стороны и последствия обострения ситуации будет нести военно-политическое руководство Азербайджана». По словам армянских военных, накануне азербайджанские военнослужащие неоднократно предпринимали попытку пересечь госграницу. После этого Азербайджан начал обстрел из 82-мм гранатомета и танка в направлении армянских позиций.

