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13.07.2020 13:29
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«Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию». МИД России обратился к Армении и Азербайджану

МИД России 13 июля выразил серьезную озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвал противоборствующие стороны к сдержанности, следует из заявления российского внешнеполитического ведомства.

«Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня», — говорится в заявлении.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших в ходе конфликта, а также заявило о готовности оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации.

Отношения между Баку и Ереваном обострились после столкновений на границе двух стран. «В ночь на 13 июля на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки, точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника», — сообщило 13 июля Министерство обороны Азербайджана на своем сайте, опубликовав также видео удара.

В Минобороны Армении изложили свою версию случившегося, указав, что «всю ответственность за потери азербайджанской стороны и последствия обострения ситуации будет нести военно-политическое руководство Азербайджана». По словам армянских военных, накануне азербайджанские военнослужащие неоднократно предпринимали попытку пересечь госграницу. После этого Азербайджан начал обстрел из 82-мм гранатомета и танка в направлении армянских позиций.

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Комментарии (1)

Vahmistroff
Вспомнилось из "Холодного лета 53 года":
"Запрещаю входить на государственную пристань! Запрещаю входить на государственную пристань..."
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