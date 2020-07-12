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12.07.2020 16:55
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На границе Армении и Азербайджана идут вооруженные бои, есть убитые

Вооруженное столкновение военнослужащих на границе Армении и Азербайджана произошло 12 июля. Есть потери с обеих сторон.

Детали приводит пресс-служба министерства обороны Азербайджана, армянская сторона пока конфликт не комментировала. Уточняется, что режим прекращения огня нарушен на участке границы в Товузском районе. Бои в настоящее время продолжаются, потери есть с обеих сторон.

Как уточняет РИА Новости, в рядах армии Азербайджана два человека убиты и пятеро ранены.

В минобороны Армении заявили, что вторая сторона конфликта попыталась захватить опорный пункт, но была отброшена. С армянской стороны, уверяют представители Минобороны страны, потерь нет.

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Комментарии (4)

Vurgagain
Начало третьей Мировой?
Sibir_5e4d67bbb7aea
в заголовке "вооруженные бои"- что-то новое...
тат2007amg
Диаспоры должны срочно выехать к месту конфликта..
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