На границе Армении и Азербайджана идут вооруженные бои, есть убитые

Вооруженное столкновение военнослужащих на границе Армении и Азербайджана произошло 12 июля. Есть потери с обеих сторон.



Детали приводит пресс-служба министерства обороны Азербайджана, армянская сторона пока конфликт не комментировала. Уточняется, что режим прекращения огня нарушен на участке границы в Товузском районе. Бои в настоящее время продолжаются, потери есть с обеих сторон.

Как уточняет РИА Новости, в рядах армии Азербайджана два человека убиты и пятеро ранены.

В минобороны Армении заявили, что вторая сторона конфликта попыталась захватить опорный пункт, но была отброшена. С армянской стороны, уверяют представители Минобороны страны, потерь нет.