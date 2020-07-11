Потерпевшие по делу Ефремова готовы просить у актера семизначную сумму. Они прочитали дело

Сторона потерпевших заявит иск к актеру Михаилу Ефремову на сумму не менее чем в миллион рублей. С материалами дела они ознакомились.



Об этом 11 июля заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский. Он уточнил, что его доверители прочли тома уголовного дела и «подготовили иски». Сумму сам защитник не назвал, однако, по данным источника ТАСС, речь идет минимум о миллионе.

Ранее сообщалось, что потерпевшим по делу Ефремова признан младший сын погибшего водителя.



Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявлял, что вину Ефремова докажет только суд, дело движется к судебной стадии. Обоих защитников обвинили в нарушении профессиональной этики и возбудили в их отношении дела.

