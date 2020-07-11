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11.07.2020 18:53
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Потерпевшие по делу Ефремова готовы просить у актера семизначную сумму. Они прочитали дело

Сторона потерпевших заявит иск к актеру Михаилу Ефремову на сумму не менее чем в миллион рублей. С материалами дела они ознакомились.

Об этом 11 июля заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский. Он уточнил, что его доверители прочли тома уголовного дела и «подготовили иски». Сумму сам защитник не назвал, однако, по данным источника ТАСС, речь идет минимум о миллионе.

Ранее сообщалось, что потерпевшим по делу Ефремова признан младший сын погибшего водителя.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявлял, что вину Ефремова докажет только суд, дело движется к судебной стадии. Обоих защитников обвинили в нарушении профессиональной этики и возбудили в их отношении дела.

Михаила Ефремова обвиняют по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса — нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. По ней ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Вечером 8 июня на Jeep Grand Cherokee актёр вылетел на встречную полосу Садового кольца и врезался в фургон одной из служб доставки. 57-летний водитель умер в больнице.

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Комментарии (21)

Camlann
С финансовыми договорняками нужно быть очень аккуратными. Не так давно народный акын Меладзе-старший тётку насмерть сшиб, дети сиротами остались. Семья погибшей решила взять деньгами. Поговаривают, что последние 30 000 американских рублей до сих пор не отданы.
Pattaya
Им предлагали деньги, они отказались. Самый гуманный больше ляма точно не присудит.
260928241
А где "шариковы" с я/мы Ефремов ?
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