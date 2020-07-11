Потерпевшие по делу Ефремова готовы просить у актера семизначную сумму. Они прочитали дело
Сторона потерпевших заявит иск к актеру Михаилу Ефремову на сумму не менее чем в миллион рублей. С материалами дела они ознакомились.
Об этом 11 июля заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский. Он уточнил, что его доверители прочли тома уголовного дела и «подготовили иски». Сумму сам защитник не назвал, однако, по данным источника ТАСС, речь идет минимум о миллионе.
Ранее сообщалось, что потерпевшим по делу Ефремова признан младший сын погибшего водителя.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявлял, что вину Ефремова докажет только суд, дело движется к судебной стадии. Обоих защитников обвинили в нарушении профессиональной этики и возбудили в их отношении дела.
Михаила Ефремова обвиняют по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса — нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. По ней ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Вечером 8 июня на Jeep Grand Cherokee актёр вылетел на встречную полосу Садового кольца и врезался в фургон одной из служб доставки. 57-летний водитель умер в больнице.