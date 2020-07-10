Адвокатов по делу Ефремова обвинили в нарушении профессиональной этики
Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, которые представляют стороны по делу актёра Михаила Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности. Как стало известно 10 июля, в их отношении возбуждены дела за нарушение профессиональной этики. Информация об этом появилась на сайте Федеральной палаты адвокатов. Подробности не разглашаются.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев 6 июля заявил о том, что собрал «достаточно» доказательств его невиновности в ДТП в центре Москвы, во время которого погиб человек. «В момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Вы же знаете, он был сильно пьян. /.../ Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», — сказал специалист.
Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего во время аварии москвича Сергея Захарова, заявил о «подковёрной игре». Такими словами он охарактеризовал весь процесс.
Михаила Ефремова обвиняют по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса — нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. По ней ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Вечером 8 июня на Jeep Grand Cherokee актёр вылетел на встречную полосу Садового кольца и врезался в фургон одной из служб доставки. 57-летний водитель умер в больнице.