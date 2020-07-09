Во всех коммерческих МРЭО Петербурга идут обыски. СК ищет следы транзакций в правоохранительный фонд под именем Михальченко

Как стало известно 47news, утром 9 июля следователи городского СК и оперативники Управления собственной безопасности полицейского главка одновременно зашли в 11 обособленных подразделений Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) Петербурга. То есть во все коммерческие МРЭО города. Чуть ранее обыски прошли в кабинете начальника юридического отдела УГИБДД и в квартире бывшего начальника регистрационного отдела Управления ГИБДД Пичугина. Для понимания, этот отдел отвечает в том числе и за МРЭО. После Пичугина эту должность занимал нынешний начальник ГИБДД Петербурга Алексей Семенов.

СК и оперативники собственной безопасности полицейского главка зашли в 11 коммерческих МРЭО ГИБДД Петербурга. По версии следствия, эти организации системно и не один год перечисляли деньги в Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Обыски прошли также в одном из отделов ГИБДД и у бывшего сотрудника этого ведомства, которого сменил нынешний начальник дорожной полиции Семёнов.

По данным 47news, обыски в МРЭО проходят в связи с уголовным делом, о котором 7 июля сообщало наше издание. Накануне обыски прошли у бывшего заместителя по тылу начальника ГУ МВД генерал-майора Ивана Абакумова, бывшего начальника автохозяйства ГУ МВД Луня и в офисе Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

По данным 47news, изъятая 7 июля в фонде бухгалтерская документация показала, что все коммерческие МРЭО Петербурга системно и многие годы перечисляли деньги в фонд. Организация была основана в 2008 году, а инициатором был ныне арестованный петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко. Позже его холдинг «Форум» превратился в «Бронка Групп», который возглавил внук экс-главы ФСО Мурова.

Сейчас понятно, что задача на обысках в МРЭО — изъятие финансовых документов, касающихся транзакций от бизнесменов в фонд.

Подробности, взаимосвязи и то, как эта история касается непростых взаимоотношений начальника главка Романа Плугина и начальника ГИБДД Семёнова, читайте на 47news.