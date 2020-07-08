Детские сады Петербурга с июля возвращают оплату. К работе вернулись больше половины учреждений

С июля петербургские родители снова будут платить за услуги детских садов в Петербурге. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе комитета образования 8 июля.



«До конца июня родительская плата была отменена. После того, как ограничения сняли и сады вернулись к почти обычному режиму работы, вернулась и плата», — уточнили в Смольном.



На сегодняшний день воспитанников принимают больше половины дошкольных учреждений, открыты 674 детских сада.



Из-за пандемии коронавируса детсады Петербурга были закрыты в конце марта. Доступными оставались только дежурные группы, по мере того, как снимались ограничения, число групп увеличивали. Так как дети не посещали учреждения, оплату отменили.

