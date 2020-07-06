Победителей Всероссийской премии борцов с мусором наградят в прямом эфире

Всероссийская премия борцов с мусором, напомним, стартовала 5 июня . Организатором выступил проект «Чистые игры». Это командные соревнования по уборке отходов, но поскольку проведение массовых мероприятий запретили, то решено было изменить формат — новая акция предполагала только одиночные уборки или вместе с семьёй. Участники должны были выбрать загрязнённый участок, убрать его и до 30 июня выложить фотографии или видео до и после уборки в соцсетях.

Инициативу поддержали более 400 человек в 58 регионах России. К акции присоединились артисты, депутаты, руководители некоторых регионов, госслужащие. Больше всего участников было в Пермском крае, Башкортостане и Санкт-Петербурге. За 25 дней в рамках акции было собрано 371 тысяча литров мусора.



Петербургская певица Женя Любич, например, рассказала, что во время ежедневной пробежки по лесопарку на берегу Финского залива она подмечает разбросанный мусор, а затем возвращается, чтобы его убрать.



«Очень многие говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, — говорит лидер проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе. — Но чтобы эта простая истина стала реальностью, нужно, чтобы все люди хотя бы один раз поубирали мусор сами».



6 июля в 19:00 в прямом эфире на странице проекта организаторы и участники подведут итоги акции и пройдет награждение победителей. Всего в премии девять номинаций. «Героем труда» станет тот, кто собрал больше всех мусора, соблюдая правила премии. Также отметят участников, которые собирали мусор раздельно («Герой раздельного труда»), особо тщательно собирали мелкий мусор («Внимательный герой»), выходили на уборку с семьей («Герой семейного труда»). Не останутся в стороне креативные борцы с мусором. Также есть отдельная номинация для госслужащих и сотрудников компаний.

