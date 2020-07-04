FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +15
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
04.07.2020 18:17
7
Печать

Петербургская река Смоленка попала в опасный тренд. Её покрыли радужные пятна

На поверхности реки Смоленки снова заметили радужные разводы. Видео очевидцы опубликовали в группе «Живём на Васильевском» 4 июля.

Цветовые метаморфозы со Смоленкой происходят регулярно. В последний раз сообщения о пятнах на воде приходили в начале июня. «Фонтанка» отправила запрос в комитет по природопользованию Смольного.

Накануне глава Союза женщин России Екатерина Лахова разглядела пропаганду нетрадиционных ценностей среди детей в цветах мороженого «Радуга». Своими опасениями она поделилась с президентом Владимиром Путиным, который пообещал выстроить «неагрессивный» общественный контроль за подозрительными картинками. «Фонтанка» присмотрелась к петербургскому бизнесу, в названии и рекламе которого упоминается крамольная радуга.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

pila_grigoryeva
как чудо-дноуглубители из экостроя под руководством судимого директора полевского начали углублять Смоленку так сразу вся в разводах из соляры украсилась
председатель комитета по природопользованию Беляев видимо тоже хочет повторить путь полевского
any_5e4cfc41eb9fb
Это Лахова. Ну зачем Вы так?
Antons
Нужно запретить!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний