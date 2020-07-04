На поверхности реки Смоленки снова заметили радужные разводы. Видео очевидцы опубликовали в группе «Живём на Васильевском» 4 июля.

Цветовые метаморфозы со Смоленкой происходят регулярно. В последний раз сообщения о пятнах на воде приходили в начале июня. «Фонтанка» отправила запрос в комитет по природопользованию Смольного.

Накануне глава Союза женщин России Екатерина Лахова разглядела пропаганду нетрадиционных ценностей среди детей в цветах мороженого «Радуга». Своими опасениями она поделилась с президентом Владимиром Путиным, который пообещал выстроить «неагрессивный» общественный контроль за подозрительными картинками. «Фонтанка» присмотрелась к петербургскому бизнесу, в названии и рекламе которого упоминается крамольная радуга.