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06.06.2020 15:20
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В устье Смоленки растеклись радужные пятна, а житель Сосновой Поляны застукал ГУП «ТЭК» за странным

Цветовые метаморфозы городских водоёмов занимают петербуржцев в субботу, 6 июня. Комитет по природопользованию ориентировали на устье Смоленки и реку Сосновку.

О радужных пятнах в устье реки Смоленки сообщили в группе «Парк на Смоленке|Васильевский остров». Отмечают, что незадолго до этого там приметили рыбаков, а теперь ждут специалистов подведомственного Смольному ГУП «Пиларн».

В то же время читатель «Фонтанки» наблюдал за подозрительно темнеющей Сосновкой в районе улицы Пионерстроя, 19/2. Присмотревшись, он разобрал, что гадость в реку сливают через шланг, который тянется к притаившемуся под деревом автомобилю. Прогулявшись до места, петербуржец застал сотрудников ГУП «ТЭК» и отослал их фотографии в комитет по природопользованию.

Фото: читатель «Фонтанки» Никита
Фото: читатель «Фонтанки» Никита

Там подтвердили, что получили фотографии, всмотрелись и отметили, что так использовать городские водоёмы теплоэнергетики не должны. «Ждём ГУП «ТЭК» для дачи объяснений», — сообщили в Смольном.

В пресс-службе предприятия рассказали, что их бригада на Пионерстроя ремонтировала трубопровод без отключения потребителей. В 11 утра начали откачивать теплоноситель из камеры.

«По правилам вода должна сливаться в дренажный люк, как это видно на фотографиях, сделанных в ходе работ», — объясняют в «ТЭК», добавляя, что руководство проведёт проверку и, если нарушение подтвердится, безответственных сотрудников накажут.

Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК»
Фото: пресс-служба ГУП «ТЭК»

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Комментарии (1)

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