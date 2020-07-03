В Минобороны рассказали, что С-500 сможет уничтожать низкоорбитальные спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе
Система противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие и низкоорбитальные спутники в околоземном пространстве. Об этом 3 июля заявил в интервью «Красной звезде» главный командующий ВКС России Сергей Суровикин.
«Заложенные в зенитно-ракетную систему С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — отметил главком ВКС.
Суровикин отметил, что технические характеристики С-500 позволяют отнести эту систему к первому поколению систем противокосмической обороны, а также выразил уверенность, что в мире у нее пока не существует аналогов.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС «земля — воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.
Как сообщал замглавы Минобороны Алексей Криворучко, испытания С-500 Россия провела в 2019 году. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что во второй половине 2020-го начнется серийное производство системы С-500. Он отмечал, что экспорта С-500 в ближайшие пять лет не будет, поскольку «в первую очередь надо обеспечить свою армию».