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03.07.2020 08:37
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В Минобороны рассказали, что С-500 сможет уничтожать низкоорбитальные спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе

Система противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие и низкоорбитальные спутники в околоземном пространстве. Об этом 3 июля заявил в интервью «Красной звезде» главный командующий ВКС России Сергей Суровикин.

«Заложенные в зенитно-ракетную систему С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — отметил главком ВКС.

Суровикин отметил, что технические характеристики С-500 позволяют отнести эту систему к первому поколению систем противокосмической обороны, а также выразил уверенность, что в мире у нее пока не существует аналогов.

С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС «земля — воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.

Как сообщал замглавы Минобороны Алексей Криворучко, испытания С-500 Россия провела в 2019 году. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что во второй половине 2020-го начнется серийное производство системы С-500. Он отмечал, что экспорта С-500 в ближайшие пять лет не будет, поскольку «в первую очередь надо обеспечить свою армию».

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Комментарии (9)

bazafaka
каждому свое. Кому спутники уничтожать, кому лекарства для лечения генетических заболеваний и онкологии разрабатывать.
SNOW
Ну, наши-то врать не будут. Пишут - есть, значит - есть.
dragvs
Мультики есть уже?
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