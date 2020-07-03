В Минобороны рассказали, что С-500 сможет уничтожать низкоорбитальные спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе

Система противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие и низкоорбитальные спутники в околоземном пространстве. Об этом 3 июля заявил в интервью «Красной звезде» главный командующий ВКС России Сергей Суровикин.



«Заложенные в зенитно-ракетную систему С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — отметил главком ВКС.



Суровикин отметил, что технические характеристики С-500 позволяют отнести эту систему к первому поколению систем противокосмической обороны, а также выразил уверенность, что в мире у нее пока не существует аналогов.

