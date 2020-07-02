FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 18:59
7
Печать

Петербуржец пытался ставить банки жене и случайно её поджег. Женщину увезли в больницу в тяжёлом состоянии

Медицинская процедура в домашних условиях привела к серьёзным ожогам в Невском районе Петербурга. Угрозу создали этиловый спирт и огонь.

Как стало известно «Фонтанке» 2 июля, двумя днями ранее в квартире на проспекте Большевиков 37-летний петербуржец ставил своей супруге банки. Ему не хватило аккуратности в манипуляциях со спиртом и огнём, произошло воспламенение. 30-летнюю женщину увезли в больницу в тяжёлом состоянии с ожогом спины. Её мужа госпитализировали с ожогами рук.

Проводится проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

hal9000
Жена наверно в скорой едет и бубнит..ниче не может сделать что не попросишь..все молодые годы отдала дураку
Александра Чайкина
Наверное, размахивал руками над спиной, как над шашлыком, раздул огонь вот и разгорелась жена. Ума у взрослого мужика - ноль, коль не сообразил просто быстро накрыть любимую любой тряпкой, простыней или одеялом.
SERGEY111
Полтора года назад при нехилом кашле мне мать предложила поставить банки и я согласился . На следующий день я был готов отплясывать нижний брейк - самочувствие было шикарное , ну а то что в бассейне некоторые косились на мою спину - тьфу на них .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний