Петербуржец пытался ставить банки жене и случайно её поджег. Женщину увезли в больницу в тяжёлом состоянии
Медицинская процедура в домашних условиях привела к серьёзным ожогам в Невском районе Петербурга. Угрозу создали этиловый спирт и огонь.
Как стало известно «Фонтанке» 2 июля, двумя днями ранее в квартире на проспекте Большевиков 37-летний петербуржец ставил своей супруге банки. Ему не хватило аккуратности в манипуляциях со спиртом и огнём, произошло воспламенение. 30-летнюю женщину увезли в больницу в тяжёлом состоянии с ожогом спины. Её мужа госпитализировали с ожогами рук.
Проводится проверка.