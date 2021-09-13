Приступ ревности довёл петербуржца до колонии. Обещая подруге подарок, он устроил пожар

Реальный срок получил житель Петербурга, устроивший игры с огнём на пороге дома возлюбленной. На то, чтобы остудить чувства, у него есть два года в изоляции строгого режима.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 13 сентября, Сергея Антипова признали виновным в умышленном повреждении путём поджога двери квартиры на улице Камышовой, 14. Живущей там девушке выходка обошлась в 14 тысяч 710 рублей.
Полицейским она рассказала о госте, который наведался к ней июльской ночью и пообещал подарок. Воздыхатель, очевидно, получил от ворот поворот и вскоре вернулся с бутылкой бензина. «Фонтанка» рассказывала, что 32-летнего подозреваемого задержали на следующий день, свой поступок он объяснил ревностью.
«Судом было установлено, что Антипов ранее судим, вину признал, раскаялся, имеет малолетних детей, добровольно возместил имущественный ущерб, причинённый преступлением», — сообщили в пресс-службе. Приморский райсуд приговорил фигуранта к двум годам в колонии строгого режима.