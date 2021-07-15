В Петербурге ревнивец поджёг дверь квартиры возлюбленной. Перед этим он сообщил, что принёс подарок

Жительнице Камышовой улицы пришлось в ночи тушить дверь своей квартиры после визита воздыхателя. Мужчина не поленился сходить на АЗС за бензином, чтобы отомстить.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 июля, накануне ночью в полицию позвонила девушка и рассказала, что неизвестный поджёг её дверь. Приехавший наряд ППС в этом убедился. Было установлено, что некто нажал на кнопку звонка и доложил заявительнице, что принёс подарок, а после ушёл. Спустя некоторое время он вернулся с пластиковой бутылкой, наполненной жёлтой жидкостью, щедро полил содержимым дверь и подпалил её.

