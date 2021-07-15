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В Петербурге ревнивец поджёг дверь квартиры возлюбленной. Перед этим он сообщил, что принёс подарок

На Камышовой улице в Петербурге мужчина из ревности подпалил дверь любимой девушки

Жительнице Камышовой улицы пришлось в ночи тушить дверь своей квартиры после визита воздыхателя. Мужчина не поленился сходить на АЗС за бензином, чтобы отомстить.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 июля, накануне ночью в полицию позвонила девушка и рассказала, что неизвестный поджёг её дверь. Приехавший наряд ППС в этом убедился. Было установлено, что некто нажал на кнопку звонка и доложил заявительнице, что принёс подарок, а после ушёл. Спустя некоторое время он вернулся с пластиковой бутылкой, наполненной жёлтой жидкостью, щедро полил содержимым дверь и подпалил её.

Далее оперативники просмотрели видео с камер наблюдения ближайшей АЗС, на кадрах была зафиксирована покупка бензина поджигателем. К полудню подозреваемый был задержан на Большой Зелениной улице. Им оказался 32-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за хранение наркотиков и кражи. Он доложил, что дверь поджёг из ревности.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества, задержанный помещён в изолятор временного содержания.

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Комментарии (4)

lamer
Бутылка с желтой жидкостью.
В свое время (в почившем форуме ВП) это называлось - обо..ть и сжечь.
SWd
Интересно, что побуждает женщин связываться с идиотами?
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