Горизбирком Петербурга объяснил медицинской тайной неразглашение количества избиркомов, в которых выявили COVID-19

Замначальника управления по СМИ аппарата Горизбиркома Григорий Марголин-Каганский на итоговой пресс-конференции по плебисциту, которая 2 июля состоялась в медиацентре Союза журналистов, прокомментировал количество «коронавирусных» комиссий. Он сообщил, что о том, сколько и на каких участках заболело людей, должен был знать Роспотребнадзор. «Далее медицинская тайна — это не тот вопрос, который мы можем разглашать», — добавил сотрудник СПбИК.

Городская избирательная комиссия Петербурга объяснила неразглашение количества и номеров избирательных участков, членам которых уже после начала голосования пришел положительный тест на коронавирус.

Председатель городской комиссии Виктор Миненко пояснил, что совместно с Роспотребнадзором Санкт-Петербурга были определены лица, которые стояли под вопросом, и свыше 2 тысяч человек были проверены на пандемию. «Вопрос находился в плоскости довольно серьезной, и каждый человек, который попал в этот список, прошел тестирование... ситуация была на виду, поэтому те меры, которые применялись в данном случае по борьбе с коронавирусом, показали, что нам необходимо было подготовить замену членов, в большей степени, участковых избирательных комиссий. У нас сформирован резерв, порядка 10 тысяч человек, мы черпали оттуда. Поэтому кворум и легитимность работы всех избирательных комиссий были обеспечены», — прокомментировал глава Горизбиркома.

Напомним, ранее стало известно, что положительный тест на «ковид» пришел члену УИК №2211, а также подтвердился в территориальной комиссии №5.

Для голосования по поправкам в Конституцию, которое состоялось с 25 июня по 1 июля, в условиях пандемии был предусмотрен ряд мер. В частности, дезинфекционных. Кроме того, всем избирателям выдавались маски, защитные перчатки и измерялась температура.