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30.06.2020 14:48
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Азмун снова нарушил рекомендации Роспотребнадзора. Футболиста «Зенита» заметили в кафе с бывшей женой Александра Кержакова

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун вновь нарушил рекомендации Роспотребнадзора по поводу эпидемии коронавируса. Форвард встретился со своими друзьями в одном из кафе Петербурга.

Видео со встречи опубликовала знакомая Сердара. Также на встрече присутствовала бывшая жена Александра Кержакова и их сын. Впоследствии видео было удалено.

Ранее «Зенит» уже наказал Азмуна за общее фото с игроком самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади, что нарушает регламент безопасности РФС.

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Комментарии (6)

мухомор
хмм
По-моему это те же самые посиделки, за которые его уже наказали.
А то что видео из сторис внезапно удаляться, так с добрым утром. Это инстаграм.
Helgad
Эти фотки - это стукачество
Зачем она снимала не себя? Подставила футболиста. Подставила бывшую Кержакова. Видно, как бывшая дернулась и стала закрывать лицо руками.

С такими подругами-стукачками врагов не надо. Снимай себя, свою морду! Других не пали!
sektor7
Одни подставы с соцсетями.
Одна баба выложит, мужик взапаое.
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