Азмун снова нарушил рекомендации Роспотребнадзора. Футболиста «Зенита» заметили в кафе с бывшей женой Александра Кержакова

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун вновь нарушил рекомендации Роспотребнадзора по поводу эпидемии коронавируса. Форвард встретился со своими друзьями в одном из кафе Петербурга.

Сердар Азмун отдыхает в компании знакомых в кафе. (Telegram-канал журналиста Ивана Карпова) pic.twitter.com/cTJy3D6LMu

Видео со встречи опубликовала знакомая Сердара. Также на встрече присутствовала бывшая жена Александра Кержакова и их сын. Впоследствии видео было удалено.

Ранее «Зенит» уже наказал Азмуна за общее фото с игроком самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади, что нарушает регламент безопасности РФС.