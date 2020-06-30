Азмун снова нарушил рекомендации Роспотребнадзора. Футболиста «Зенита» заметили в кафе с бывшей женой Александра Кержакова
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун вновь нарушил рекомендации Роспотребнадзора по поводу эпидемии коронавируса. Форвард встретился со своими друзьями в одном из кафе Петербурга.
Сердар Азмун отдыхает в компании знакомых в кафе. (Telegram-канал журналиста Ивана Карпова) pic.twitter.com/cTJy3D6LMu— Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) June 29, 2020
Видео со встречи опубликовала знакомая Сердара. Также на встрече присутствовала бывшая жена Александра Кержакова и их сын. Впоследствии видео было удалено.
Ранее «Зенит» уже наказал Азмуна за общее фото с игроком самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади, что нарушает регламент безопасности РФС.