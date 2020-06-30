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30.06.2020 12:28
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Роспотребнадзор разрешил «Динамо» сыграть с «Сочи» основным составом, несмотря на нескольких заболевших коронавирусом футболистов

Футбольный клуб «Динамо» сыграет с игроками основного состава в матче 25-го тура чемпионата России против «Сочи». Как сообщает пресс-служба москвичей, команда получила соответствующее предписание от Роспотребнадзора.

В матче, который пройдет 1 июля, смогут принять участие футболисты, сдавшие 10 отрицательных тестов с 21 по 29 июня.

Ранее «Динамо» договорилось о переносе матча 23-го тура с «Краснодаром» на 19 июля. В московской команде заболели коронавирусом Клинтон Н’Жи, Себастьян Шиманьский и Шарль Каборе.

Напомним, что ранее действовало другое предписание, согласно которому в случае хотя бы одного положительного анализа на коронавирус на двухнедельный карантин помещалась вся основная команда. Из-за этого «Ростову» пришлось играть с «Сочи» молодежной командой, а «Оренбургу» получить техническое поражение из-за неявки на игру.

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