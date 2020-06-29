«Оренбургу» засчитали техническое поражение за неявку на игру с «Краснодаром»

Причиной неявки команды стала эпидемия коронавируса. 25 июня анализы шести игроков и двух сотрудников «Оренбурга» показали положительные результаты . Согласно регламенту возобновленного чемпионата, клуб обязан уйти на двухнедельный карантин. Клубы могут договориться о переносе игры и сыграть молодежным или дублирующим составом. В «Оренбурге» решили не пользоваться этими опциями.

Футбольный клуб «Оренбург» не смог прибыть на матч 24 тура чемпионата России против «Краснодара». В результате Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал оренбуржцам техническое поражение.

В понедельник бюро исполкома РФС одобрило временную отмену правила об исключении из РПЛ при неявке на две игры.

Это первое техническое поражение за шесть лет. В последний раз оно было засчитано «Зениту» после домашнего матча с «Динамо» 11 мая 2014 года, из-за массовой драки на поле в концовке встречи с участием болельщиков.