Российский футбол вернулся двумя разгромными победами. Правда, в одной из них играли против подростков
В чемпионате России по футболу двумя матчами возобновился сезон, прерванный в марте из-за эпидемии коронавируса. В рамках 23-го тура сыграли «Крылья Советов» и «Ахмат» и «Сочи» с «Ростовом».
В первой встрече победу со счетом 4:1 одержал грозненский «Ахмат». Игра проходила в Самаре. Согласно регламенту возобновленного турнира, на матче присутствовало около 10 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона – 4100 зрителей. Однако, как обратили внимание пользователи соцсетей, далеко не все из них соблюдали социальную дистанцию.
Во втором матче дня встречались «Сочи» и «Ростов». Еще два дня назад эта игра была под угрозой срыва из-за шести заболевших коронавирусом футболистов «Ростова». Руководство команды пыталось договориться с «Сочи» о переносе матча, но соперник проявил принципиальность и настоял на проведении игры в запланированные сроки. В итоге основную команду «Ростова» посадили на двухнедельный карантин, а на матч отправили молодежный состав, основу которого составляли игроки 2003 года рождения.
Боже мой, как это смешно!!!!! pic.twitter.com/cU4tR2b1ab— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) June 19, 2020
В результате встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу «Сочи». Голы за «Сочи» забили Андрей Мостовой (6 минута), Александр Кокорин (15, 44, 51), Антон Заболотный (45, 47), Иван Новосельцев (53), Дмитрий Полоз (75, 86) и Никита Колдунов (87). «Ростов» на это ответил голом Романа Романова на первой минуте.
Фантастическое начало исторического матча. Вот так «Ростов» забил на 52-й секунде 🔥🔥🔥https://t.co/NfH0qOwPLm pic.twitter.com/OZor0YUSkY— Матч ТВ (@MatchTV) June 19, 2020
Кроме того, вратарь ростовчан Денис Попов отбил на 27-й минуте пенальти Антона Заболотного.
У юного вратаря «Ростова» есть потенциал 🇷🇺 pic.twitter.com/ftOdmC3MMN— Сборная России (@TeamRussia) June 19, 2020
«Сочи» установил рекорд чемпионатов России по количеству голов, забитых в одном отдельно взятом матче. В свою очередь, 17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов отбил 15 ударов по воротам, что также стало рекордом турнира. Подробнее о матче читайте в материале «Фонтанки».
Напомним, что завтра, 20 июня, в Москве ЦСКА примет «Зенит». Начало матча в 19.00.