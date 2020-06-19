В чемпионате России по футболу двумя матчами возобновился сезон, прерванный в марте из-за эпидемии коронавируса. В рамках 23-го тура сыграли «Крылья Советов» и «Ахмат» и «Сочи» с «Ростовом».



В первой встрече победу со счетом 4:1 одержал грозненский «Ахмат». Игра проходила в Самаре. Согласно регламенту возобновленного турнира, на матче присутствовало около 10 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона – 4100 зрителей. Однако, как обратили внимание пользователи соцсетей, далеко не все из них соблюдали социальную дистанцию.