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30.06.2020 11:59
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На главу автохозяйства одного из ЖКС Петербурга подали в суд. Без масок и перчаток заболел тракторист

На начальника спецавтохозяйства ЖКС № 1 Невского района Санкт-Петербурга подали в суд. Он мог пренебречь правилами работы во время пандемии коронавируса: водителей не тщательно осматривали перед выходом на смену и не выдавали им средства защиты. Из-за этого заболел тракторист, сообщает 30 июня объединённая пресс-служба судов города.

«При анализе журнала Роспотребнадзор установил, что осмотр занимает от 3 до 5 минут; при проведении осмотра и измерении температуры тела установлено отсутствие дистанцирования водителей; СИЗ на рабочих местах не используются; контроля за использованием СИЗ нет», — поделились информацией в суде. Помимо этого, специалисты установили, что оборудование и машины могли не дезинфицироваться, несмотря на пандемию COVID-19.

Материалы дела об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима ЧС») пока не приняты к производству. Их зарегистрировал Невский районный суд.

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Комментарии (1)

syshsun
А если бы заболел тракторист в маске и перчатках,тогда где искать виноватого?
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