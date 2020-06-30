Певица Анита Цой попала в больницу с коронавирусом

Заслуженная артистка России Анита Цой заболела коронавирусной инфекцией.

РИА «Новости» 30 июня сообщают со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель: «Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19».

Трудно сказать, где певица могла заразиться, отмечает её пресс-секретарь. Анита, по её словам, соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности.

Анита Сергеевна Цой (при рождении — Анна Сергеевна Ким) родилась в Москве в 1971 году. Её дедушка Юн Сан Хым в 1921 году иммигрировал в СССР из Кореи.