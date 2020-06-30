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30.06.2020 11:46
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Певица Анита Цой попала в больницу с коронавирусом

Заслуженная артистка России Анита Цой заболела коронавирусной инфекцией.

РИА «Новости» 30 июня сообщают со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель: «Анита госпитализирована в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19».

Трудно сказать, где певица могла заразиться, отмечает её пресс-секретарь. Анита, по её словам, соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности.

Анита Сергеевна Цой (при рождении — Анна Сергеевна Ким) родилась в Москве в 1971 году. Её дедушка Юн Сан Хым в 1921 году иммигрировал в СССР из Кореи.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Умерли 9 320 человек.

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