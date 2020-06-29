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29.06.2020 15:10
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В Петербурге зафиксирован ажиотажный спрос на установку кондиционеров. Жара добавила 378%

Санкт-Петербург вышел на первое место в России по росту спроса на услуги по установке кондиционеров.

Как сообщает 29 июня пресс-служба «Авито.Услуг», в июне спрос на установку кондиционеров в Северной столице взлетел на 378% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на сами кондиционеры увеличился на 46%. Предложение услуг по установке выросло на 49%, а средняя стоимость — на 3%, до 7 465 рублей.

В целом по России тенденция другая. Интерес россиян к услугам по установке кондиционеров упал на 39% (а кое-где и больше: в Самаре (-93%), Красноярске (-64%), Москве (-61%), а к покупке вырос на 24%. Предложений по установке стало больше на 18%, мастера просят в среднем на 10% больше, чем год назад, — около 4000 рублей.

Бум установки кондиционеров отмечен также в Челябинске (+192% за год) и Иркутске (+186%).

Большую часть июня в Петербурге стояла аномальная жара, было зафиксировано несколько рекордов. Только сейчас температура пришла в норму.

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Комментарии (5)

Camlann
Поставил в прошлом году, а лета, как такового не было. Всё семейство дружно клевало в темя за нанесенный урон бюджету. Зато сейчас полный кайф.
260569221
Лавров правильно сказал: де... ть!!!
Жара уйдет... а народ все плачется, денег нет..
electronicman
Моноблоки давно никто не ставит, сплит это тоже тип кондиционера
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