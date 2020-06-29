В Петербурге зафиксирован ажиотажный спрос на установку кондиционеров. Жара добавила 378%

Санкт-Петербург вышел на первое место в России по росту спроса на услуги по установке кондиционеров.

Как сообщает 29 июня пресс-служба «Авито.Услуг», в июне спрос на установку кондиционеров в Северной столице взлетел на 378% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на сами кондиционеры увеличился на 46%. Предложение услуг по установке выросло на 49%, а средняя стоимость — на 3%, до 7 465 рублей.

В целом по России тенденция другая. Интерес россиян к услугам по установке кондиционеров упал на 39% (а кое-где и больше: в Самаре (-93%), Красноярске (-64%), Москве (-61%), а к покупке вырос на 24%. Предложений по установке стало больше на 18%, мастера просят в среднем на 10% больше, чем год назад, — около 4000 рублей.