В Ленобласти водитель врезался в дерево. Погибли четверо

Четыре человека погибло, жизнь еще одного спасают врачи после аварии в Тихвинском районе Ленинградской области вечером 24 июня. Машина слетела в канаву.



Как сообщает региональное управление ГИБДД, «Лансер» оказался в кювете и врезался в дерево на трассе Паша - Часовенское - Кайвакса. Произошло это около восьми часов вечера. В машине находилось пять человек, выжил только один, он в тяжелом состоянии. Личности погибших и пострадавшего пока не установлены.



Днем при схожих обстоятельствах погиб водитель «Рено Логан». Он врезался в дерево по дороге из Петербурга в сторону Приозерска.

