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24.06.2020 22:22
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В Ленобласти водитель врезался в дерево. Погибли четверо

Четыре человека погибло, жизнь еще одного спасают врачи после аварии в Тихвинском районе Ленинградской области вечером 24 июня. Машина слетела в канаву.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, «Лансер» оказался в кювете и врезался в дерево на трассе Паша - Часовенское - Кайвакса. Произошло это около восьми часов вечера. В машине находилось пять человек, выжил только один, он в тяжелом состоянии. Личности погибших и пострадавшего пока не установлены.

Днем при схожих обстоятельствах погиб водитель «Рено Логан». Он врезался в дерево по дороге из Петербурга в сторону Приозерска.

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Комментарии (2)

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"Четыре человека погиблО". Ну Фонтанка, ну что за неграмотность/неуважение? "Четыре человека погиблИ"!!!
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