Российские спортсмены пожаловались Путину, что могут пропустить Олимпиаду в 2021 году

Отечественные легкоатлеты написали открытое письмо президенту Владимиру Путину. Как передает ТАСС во вторник, 23 июня, спортсмены рассказали президенту о катастрофическом положении, в котором они оказались после допинговых скандалов.



Подписи под письмом поставили трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира 2019 года по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова и чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков.



«3 мая прошлого года вы дали поручение ОКР в срок до 2 декабря 2019 года принять меры по восстановлению членства ВФЛА. С тех пор прошел год, поручение не выполнено. Мы до сих пор не видим конкретного плана выхода из затянувшегося кризиса».

