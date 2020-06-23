Российские спортсмены пожаловались Путину, что могут пропустить Олимпиаду в 2021 году
Отечественные легкоатлеты написали открытое письмо президенту Владимиру Путину. Как передает ТАСС во вторник, 23 июня, спортсмены рассказали президенту о катастрофическом положении, в котором они оказались после допинговых скандалов.
Подписи под письмом поставили трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира 2019 года по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова и чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков.
«3 мая прошлого года вы дали поручение ОКР в срок до 2 декабря 2019 года принять меры по восстановлению членства ВФЛА. С тех пор прошел год, поручение не выполнено. Мы до сих пор не видим конкретного плана выхода из затянувшегося кризиса».
Легкоатлеты напомнили, что пропустили Олимпиаду-2016 и рискуют пропустить Олимпиаду-2020, которая пройдет в 2021 году в Токио.
«Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта, мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения легкой атлетики», — добавили они.
Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов за нарушение антидопинговых правил. В нейтральном статусе спортсменам разрешили выступать, если половину штрафа ВФЛА выплатит до 1 июля. ВФЛА попросила отсрочку платежа, но получила отказ.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.