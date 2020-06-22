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22.06.2020 11:55
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Туристы засобирались в Сочи, Анапу и Геленджик. В Петербурге жарко, но коронавирусные ограничения уронили его в рейтинге популярных направлений

Сразу на две позиции опустился Санкт-Петербурге в рейтинге популярных туристических направлений лета 2020 года в России. Его потеснили курорты Краснодарского края, где с 21 июня губернатор края отменил карантин на курортах, разрешил работу всем отелям и гостиницам, отменил требование о справках на коронавирус и размещение приезжих в обсерваторах.

Согласно исследованию сервиса «Туту.ру», которое оно распространило 22 июня, направление Москва — Петербург спустилось в рейтинге с 4-й на 6-ю позицию. Первое место стабильно занимает Симферополь, но в Крыму туристов из других регионов страны начнут принимать только с 1 июля, поэтому в июне нет четких периодов всплеска активности покупки билетов на самолеты. Чего не скажешь о курортах Краснодарского края.

Так, например, Сочи ждет наплыв путешественников 22 июня. Их будет в два с половиной раза больше, чем, например, 20-го. В Краснодар больше всего авиапутешественников прилетит 22 и 26 июня. Сегодня «горячий день» будет и у аэропортов Геленджика и Анапы.

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Комментарии (3)

ТиМуР
Прекрасная новость.
260786601
Там их и застанет "вторая" волна "короны"...
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