Туристы засобирались в Сочи, Анапу и Геленджик. В Петербурге жарко, но коронавирусные ограничения уронили его в рейтинге популярных направлений
Сразу на две позиции опустился Санкт-Петербурге в рейтинге популярных туристических направлений лета 2020 года в России. Его потеснили курорты Краснодарского края, где с 21 июня губернатор края отменил карантин на курортах, разрешил работу всем отелям и гостиницам, отменил требование о справках на коронавирус и размещение приезжих в обсерваторах.
Согласно исследованию сервиса «Туту.ру», которое оно распространило 22 июня, направление Москва — Петербург спустилось в рейтинге с 4-й на 6-ю позицию. Первое место стабильно занимает Симферополь, но в Крыму туристов из других регионов страны начнут принимать только с 1 июля, поэтому в июне нет четких периодов всплеска активности покупки билетов на самолеты. Чего не скажешь о курортах Краснодарского края.
Так, например, Сочи ждет наплыв путешественников 22 июня. Их будет в два с половиной раза больше, чем, например, 20-го. В Краснодар больше всего авиапутешественников прилетит 22 и 26 июня. Сегодня «горячий день» будет и у аэропортов Геленджика и Анапы.