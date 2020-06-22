Туристы засобирались в Сочи, Анапу и Геленджик. В Петербурге жарко, но коронавирусные ограничения уронили его в рейтинге популярных направлений

Сразу на две позиции опустился Санкт-Петербурге в рейтинге популярных туристических направлений лета 2020 года в России. Его потеснили курорты Краснодарского края, где с 21 июня губернатор края отменил карантин на курортах, разрешил работу всем отелям и гостиницам, отменил требование о справках на коронавирус и размещение приезжих в обсерваторах.



Согласно исследованию сервиса «Туту.ру», которое оно распространило 22 июня, направление Москва — Петербург спустилось в рейтинге с 4-й на 6-ю позицию. Первое место стабильно занимает Симферополь, но в Крыму туристов из других регионов страны начнут принимать только с 1 июля, поэтому в июне нет четких периодов всплеска активности покупки билетов на самолеты. Чего не скажешь о курортах Краснодарского края.