FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +19
69.57р78.00р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
19.06.2020 19:25
1
Печать

Коронавирусные выплаты в Петербурге получит обслуживающий персонал. Рискующим дадут по 15,5 тысячи рублей

Выплаты за работу «в красной зоне» в Петербурге получат уборщики, буфетчики и сотрудники, работающие со спецодеждой. Как 19 июня сообщили в Комздраве, в среднем каждому специалисту полагается по 15 559 рублей.

Деньги на выплаты в ближайшие дни перечислят в 45 медицинских организаций. Из Резервного фонда губернатора на это выделено больше 130 миллионов рублей.

«Должности сотрудников, которые могут рассчитывать на данную выплату, устанавливаются локальными нормативными актами медицинских учреждений. Чаще всего это уборщики служебных помещений, кастелянши и буфетчики», — отметили в Комздраве. Тут сообщили, что разовая выплата работникам, которые рискуют заразиться СOVID-19, положена за март, апрель и май.

В конце мая стимулирующие выплаты также пообещали специалистам социальных учреждений Петербурга, в частности психологам, педагогам, соцработникам. Помощь должны получать врачи, медицинский персонал и технические сотрудники, работающие «на передовой».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

MaestroKZ
Фонтанка, задайте вопрос комздраву, почему мы айтишники, электрики, сантехники, плотники, которые так же ходят в красные зоны и работают в скафандрах, на этот раз оказались вне касты "обслуживающего персонала", как нас обычно называют Великие Врачи. Слов больше нет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний