Коронавирусные выплаты в Петербурге получит обслуживающий персонал. Рискующим дадут по 15,5 тысячи рублей

Выплаты за работу «в красной зоне» в Петербурге получат уборщики, буфетчики и сотрудники, работающие со спецодеждой. Как 19 июня сообщили в Комздраве, в среднем каждому специалисту полагается по 15 559 рублей.

Деньги на выплаты в ближайшие дни перечислят в 45 медицинских организаций. Из Резервного фонда губернатора на это выделено больше 130 миллионов рублей.

«Должности сотрудников, которые могут рассчитывать на данную выплату, устанавливаются локальными нормативными актами медицинских учреждений. Чаще всего это уборщики служебных помещений, кастелянши и буфетчики», — отметили в Комздраве. Тут сообщили, что разовая выплата работникам, которые рискуют заразиться СOVID-19, положена за март, апрель и май.