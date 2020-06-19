Экс-духовник Поклонской удерживает женский монастырь на Урале и требует ухода патриарха Кирилла

На видео, опубликованном 19 июня, Сергий также сказал, что митрополитам Иллариону и митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, патриарху и «многим другим» надо сложить свои полномочия, а их деятельность необходимо предать церковному суду. «Прошу вас всех, кто меня слышит, написать в церковный суд о тех архиереях, которые нарушали церковные правила, встречались с папами римскими, кардиналами. Принимали участие в совместных молитвах, были на восьмом "Волчьем соборе"», — обратился схиигумен к своей пастве.

Напомним, что в конце апреля Екатеринбургская епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он раскритиковал церковные и светские власти за введение карантинных ограничений и «проклял» всех, кто посягает на закрытие храмов. Отдельно схиигумен «проклял весь род» ответственных за принятие и реализацию карантинных решений лиц. Его запретили в служении и назначили ему «ссылку» в мужской скит Иоанна Богослова, расположенный под Среднеуральском. Но он свой монастырь покидать отказался и записал обращение к патриарху, в котором заявил, что выгонять его придется с Росгвардией.

Схиигумена Сергия называли духовником известных в России личностей. Например, депутата Госдумы Наталии Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка. Поклонская заявляла, что он больше не является ее духовным наставником.