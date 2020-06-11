«Электронный лагерь Сатаны» может стоить бывшему «духовнику Поклонской» 100 тысяч рублей

«Бог предупреждает, страшливые царствия небесного не наследуют», — в частности, заявлял Романов с церковной кафедры в записи , которая заинтересовала правоохранительные органы. Многочисленные копии обращения священника доступны в Интернете.

Суд в Верхней Пышме 23 июня рассмотрит административное дело в отношении схиигумена Сергия Романова, также известного как «духовник» депутата Госдумы от Крыма Натальи Поклонской (она давно отказалась от своего наставника). Отстранённому от священнослужения Романову грозит до 100 тысяч рублей штрафа за «онлайн-проповедь». Об этом 11 июня со ссылкой на пресс-службу суда сообщает «Интерфакс».

Романов раскритиковал церковные и светские власти за введение карантинных ограничений и «проклял» всех, кто посягает на закрытие храмов. При этом отдельно схиигумен «проклял весь род» ответственных за принятие и реализацию карантинных решений лиц.



«Романов обвиняется по ч. 9 ст. 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях — «Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений (....)», — цитируют журналисты пресс-службу Свердловского областного суда.



Схиигумену грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области ранее усмотрел признаки административного правонарушения в действиях схиигумена и направил материалы проверки в прокуратуру Верхней Пышмы.



В конце апреля священник был отстранён от проповедей, в конце мая запрещён в служении.



В своих проповедях Романов в том числе заявлял об угрозе чипирования людей и предупреждал о создании «электронного лагеря Сатаны».

