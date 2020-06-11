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11.06.2020 12:14
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«Электронный лагерь Сатаны» может стоить бывшему «духовнику Поклонской» 100 тысяч рублей

Суд в Верхней Пышме 23 июня рассмотрит административное дело в отношении схиигумена Сергия Романова, также известного как «духовник» депутата Госдумы от Крыма Натальи Поклонской (она давно отказалась от своего наставника). Отстранённому от священнослужения Романову грозит до 100 тысяч рублей штрафа за «онлайн-проповедь». Об этом 11 июня со ссылкой на пресс-службу суда сообщает «Интерфакс».

«Бог предупреждает, страшливые царствия небесного не наследуют», — в частности, заявлял Романов с церковной кафедры в записи, которая заинтересовала правоохранительные органы. Многочисленные копии обращения священника доступны в Интернете.

Романов раскритиковал церковные и светские власти за введение карантинных ограничений и «проклял» всех, кто посягает на закрытие храмов. При этом отдельно схиигумен «проклял весь род» ответственных за принятие и реализацию карантинных решений лиц.

«Романов обвиняется по ч. 9 ст. 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях — «Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений (....)», — цитируют журналисты пресс-службу Свердловского областного суда.

Схиигумену грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области ранее усмотрел признаки административного правонарушения в действиях схиигумена и направил материалы проверки в прокуратуру Верхней Пышмы.

В конце апреля священник был отстранён от проповедей, в конце мая запрещён в служении.

В своих проповедях Романов в том числе заявлял об угрозе чипирования людей и предупреждал о создании «электронного лагеря Сатаны».

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Комментарии (2)

Barmaley_5e4d0211d3423
Зря они это ...

"Вот так и ведется на нашем веку:
на каждый прилив по отливу,
на каждого умного по дураку,
всё поровну, всё справедливо.

Но принцип такой дуракам не с руки:
с любых расстояний их видно.
Кричат дуракам: "Дураки! Дураки!.."
А это им очень обидно.

И чтоб не краснеть за себя дураку,
чтоб каждый был выделен, каждый,
на каждого умного по ярлыку
повешено было однажды.

Давно в обиходе у нас ярлыки
по фунту на грошик на медный.
И умным кричат: "Дураки! Дураки!"
А вот дураки незаметны."

(с)
Б. Окуджава.
ussr_forever
говорят, что проклятия возвращаются как бумеранг.... видно оно ему и прилетело обратно...
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