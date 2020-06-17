Как бесплатно получить реабилитацию после коронавируса? Инструкция комздрава
Существует два пути попадания пациентов на реабилитацию после перенесенного коронавируса в Петербурге, рассказал главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко.
Первый — это перевод из стационара в стационар.
«С «острой» койки — на реабилитационную койку. В данном случае лечащий врач связывается с реабилитационным учреждением и предоставляет этапный эпикриз. Если все в порядке и нет противопоказаний, то согласовывается дата перевода, и пациент день в день переводится», — объяснил Макаренко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 17 июня.
Второй путь — это поступление из поликлиник. То есть после домашнего карантина.
«При таком попадании на реабилитацию направление выписывает участковый терапевт. Необходимый пакет документов: это компьютерная томография легких, где есть подтверждение пневмонии, и стандартный набор для госпитализации. Это кардиограмма, клинический анализ крови и мочи, и так далее», — сообщил он.
В этом случае документы по почте (электронной или обычной) отправляются в учреждение, где работает отборочная комиссия, и пациент вызывается на реабилитацию.