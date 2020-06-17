Как бесплатно получить реабилитацию после коронавируса? Инструкция комздрава

Существует два пути попадания пациентов на реабилитацию после перенесенного коронавируса в Петербурге, рассказал главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко.



Первый — это перевод из стационара в стационар.

«С «острой» койки — на реабилитационную койку. В данном случае лечащий врач связывается с реабилитационным учреждением и предоставляет этапный эпикриз. Если все в порядке и нет противопоказаний, то согласовывается дата перевода, и пациент день в день переводится», — объяснил Макаренко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 17 июня.