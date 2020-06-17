Минтранс России обнародовал рекомендации для пересечения границ страны
Министерство транспорта и Роспотребнадзор разработали рекомендации для лиц, пересекающих государственные границы РФ, и сотрудников органов, работающих в пунктах пропуска через границы, их пресс-служба министерства публикует их 17 июня.
О профилактических мерах для обеспечения безопасной работы пунктов пропуска через государственную границуhttps://t.co/GZOCytTXYL— Минтранс России (@MintransRF) June 17, 2020
«Рекомендации размещаются с целью их своевременного доведения до представителей пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.
Так, все меры делятся на три этапа: режим ограничений в связи с коронавирусом, режим стабилизации и штатный режим. На первом этапе предполагается измерять температуру у пересекающих границу и сотрудников контрольных органов, а также носить маски и перчатки. На втором этапе термометрию осуществляют по желанию проходящих через границу.
Кроме того, дезинфицировать помещения пограничных пунктов нужно не менее 2 раз в сутки на первом этапе, 1 раз — на втором, и 1 раз в неделю в штатном режиме. Обрабатываться также нужно ручки, поручни, подоконники и окна кабин паспортного контроля. У кабин, мест для сидения, банкоматов, магазинов должна быть нанесена разметка о социальной дистанции.
С 30 марта Россия закрыла все границы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Был сделан ряд исключений для работников МИД России и дипломатических представительств и консульств, официальных представительств России при международных организациях и других групп лиц,
В конце апреля правительство разрешило россиянам с гражданством другой страны или вида на жительство в другой стране совершить однократный выезд из России. А 8 июня было разрешено выезжать за границу на работу, учебу, лечение или для ухода за больными родственниками в других государствах.