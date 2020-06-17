Минтранс России обнародовал рекомендации для пересечения границ страны

Министерство транспорта и Роспотребнадзор разработали рекомендации для лиц, пересекающих государственные границы РФ, и сотрудников органов, работающих в пунктах пропуска через границы, их пресс-служба министерства публикует их 17 июня.

«Рекомендации размещаются с целью их своевременного доведения до представителей пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.

Так, все меры делятся на три этапа: режим ограничений в связи с коронавирусом, режим стабилизации и штатный режим. На первом этапе предполагается измерять температуру у пересекающих границу и сотрудников контрольных органов, а также носить маски и перчатки. На втором этапе термометрию осуществляют по желанию проходящих через границу.



Кроме того, дезинфицировать помещения пограничных пунктов нужно не менее 2 раз в сутки на первом этапе, 1 раз — на втором, и 1 раз в неделю в штатном режиме. Обрабатываться также нужно ручки, поручни, подоконники и окна кабин паспортного контроля. У кабин, мест для сидения, банкоматов, магазинов должна быть нанесена разметка о социальной дистанции.

