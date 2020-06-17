Шишлов попросил Беглова дать оценку фактам принуждения бюджетников к голосованию по Конституции

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов потребовал прекратить административное принуждение сотрудников бюджетных учреждений к голосованию и обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой дать оценку фактам навязывания участия в плебисците. Информация об этом 17 июня появилась на сайте омбудсмена.

«Подобные действия, осуществляемые по поручению и с участием должностных лиц исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций, дискредитируют общероссийское голосование, дополнительно подрывают легитимность процедуры принятия изменений в Конституцию Российской Федерации, усиливают недоверие граждан к демократическим институтам», — приводится цитата уполномоченного.