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17.06.2020 18:26
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Шишлов попросил Беглова дать оценку фактам принуждения бюджетников к голосованию по Конституции

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов потребовал прекратить административное принуждение сотрудников бюджетных учреждений к голосованию и обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой дать оценку фактам навязывания участия в плебисците. Информация об этом 17 июня появилась на сайте омбудсмена.

«Подобные действия, осуществляемые по поручению и с участием должностных лиц исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций, дискредитируют общероссийское голосование, дополнительно подрывают легитимность процедуры принятия изменений в Конституцию Российской Федерации, усиливают недоверие граждан к демократическим институтам», — приводится цитата уполномоченного.

Шишлов попросил Александра Беглова дать принципиальную оценку опубликованной в СМИ информации о фактах принуждения бюджетников к голосованию. Как полагает омбудсмен, опубликованная в СМИ информация и значительное число публикаций в социальных сетях «убедительно подтверждают многочисленные факты массового принуждения сотрудников организаций, подведомственных органам исполнительной власти Санкт-Петербурга, к участию в общероссийском голосовании, в т. ч. принуждения к выбору конкретных форм участия».

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о случаях таких принуждений.

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