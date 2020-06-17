Потехина: В Петербурге к голосованию по Конституции подготовили почти 12 тысяч наблюдателей

За ходом голосования по поправкам в Конституцию будут наблюдать почти 12 тысяч человек. Об этом 17 июня на заседании совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в Петербурге по направлению «Открытый город» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

Замглавы города рассказала, что наблюдателями будут обеспечены все участки. В наблюдательский корпус, по ее словам, подали заявления различные политические партии, общественные объединения и активные граждане.

Вице-губернатор напомнила, что с 16 июня начали работать избирательные участки, и все УИКи оснащены необходимым для соблюдения требований безопасности в условиях пандемии коронавируса. Посетители будут проходить температурный контроль на входе. Также им в случае необходимости выдадут маску, одноразовые перчатки и ручку.