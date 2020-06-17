В Смольном рассказали об умерших от COVID-19. Среди них есть петербурженка, которой должно было исполниться 100 лет
Городской комитет по здравоохранению сообщает о петербуржцах, которые скончались от коронавируса и смерти которых официально подтвердили власти 17 июня. Среди них есть горожанка-долгожитель, которая совсем скоро должна была отпраздновать столетний юбилей.
«17 июня зарегистрировано 38 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди них — 18 мужчин от 49 до 90 лет, 20 женщин от 47 до 99 лет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В комздраве отметили, что основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная СOVID-19. При этом пациенты имели хронические заболевания — кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, онкологические заболевания.
В Северной столице за сутки выявили 228 новых случаев заболевания коронавирусом, их общее количество выросло до 21 275. Последние несколько дней в Петербурге наблюдается сокращение числа инфицированных, что обеспечило ему переход с третьего на пятое место в списке городов России, где обнаружено больше всего носителей COVID-19.