В Смольном рассказали об умерших от COVID-19. Среди них есть петербурженка, которой должно было исполниться 100 лет

Городской комитет по здравоохранению сообщает о петербуржцах, которые скончались от коронавируса и смерти которых официально подтвердили власти 17 июня. Среди них есть горожанка-долгожитель, которая совсем скоро должна была отпраздновать столетний юбилей.

«17 июня зарегистрировано 38 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Среди них — 18 мужчин от 49 до 90 лет, 20 женщин от 47 до 99 лет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В комздраве отметили, что основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная СOVID-19. При этом пациенты имели хронические заболевания — кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, онкологические заболевания.